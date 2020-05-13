В Орловской области началась приемка пляжей к купальному сезону
В Орловской области началась приемка пляжей к купальному сезону. Безопасность мест отдыха на воде проверяют спасатели.
Водолазы проверяют состояние днаФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Всего в этом году в регионе будет доступно 38 пляжей, где официально разрешено купаться. Правда прежде комиссия должна вынести вердикт о готовности этих мест к безопасному отдыху.
Всего в Орловской области будет доступно 38 оборудованных пляжейФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
- Инспекторами ГИМС, в частности, проверяются состояние мостков, вышек, используемых для схода и прыжков в воду, детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа, отсутствие на территории пляжа пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Разрешение на открытие куплального сезона пляжи получат только в случае соответствия всем правилам безопасностиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Если место отдыха соответствует всем критериям, то ему дается "зеленый свет" на купальный сезон. Всего орловские водолазы обследовали уже 27 пляжей, мероприятия продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU