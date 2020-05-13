2020-05-13T11:29:55+03:00
Общество

В Орловской области началась приемка пляжей к купальному сезону

Всего в регионе будет доступно 38 оборудованных мест для отдыха на воде [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Спасатели продолжают освидетельствование пляжейСпасатели продолжают освидетельствование пляжейФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области началась приемка пляжей к купальному сезону. Безопасность мест отдыха на воде проверяют спасатели.

Водолазы проверяют состояние дна Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Водолазы проверяют состояние днаФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Всего в этом году в регионе будет доступно 38 пляжей, где официально разрешено купаться. Правда прежде комиссия должна вынести вердикт о готовности этих мест к безопасному отдыху.

Всего в Орловской области будет доступно 38 оборудованных пляжей Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Всего в Орловской области будет доступно 38 оборудованных пляжейФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Инспекторами ГИМС, в частности, проверяются состояние мостков, вышек, используемых для схода и прыжков в воду, детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа, отсутствие на территории пляжа пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Разрешение на открытие куплального сезона пляжи получат только в случае соответствия всем правилам безопасности Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Разрешение на открытие куплального сезона пляжи получат только в случае соответствия всем правилам безопасностиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Если место отдыха соответствует всем критериям, то ему дается "зеленый свет" на купальный сезон. Всего орловские водолазы обследовали уже 27 пляжей, мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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