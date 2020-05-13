Орловец снимал деньги в банкомате, а забрал их случайный прохожий

13 Май 2020 2020-05-13T11:12:19+03:00

Орловец снимал 11 тысяч рублей в банкомате, а забрал их случайный прохожий Фото: Архив "КП"

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Житель Мценского района обнаружил исчезновение денег с банковской карты через несколько дней после похода к банкомату. Мужчина снимал 11 тысяч 500 тысяч рублей, но подумал, что в банкомате нет денег и ушел.

Как оказалось, после ввода данных и проведенной операции устройство просто «задумалось». Стоило амчанину уйти от банкомата, он «ожил» и выдал деньги.

В этот момент к нему подошел другой мужчина, собиравшийся снимать деньги. Он заметил, что на мониторе завершается операция, а когда появились деньги – не задумываясь их забрал. Потом вставил свою карту и провел уже другую операцию по ней.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлена личность мужчины, подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний житель Мценского района. В настоящее время ведется следствие. Гражданин находится под подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU