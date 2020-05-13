Орловские пожарные спасали от огня дачные дома в Ливнах
Вчера, 12 мая, в Ливнах едва не сгорели несколько домов. Огонь охватил хозпостройку в СНТ «Пушкарский» и дачный дом на улице Энергетиков.
Хозяйственная постройка загорелась в районе семи часов вечера, огонь из-за сильного ветра мог перекинуться и на соседнее жилое здание. Однако пожарные успели вовремя и спасли жилой дом от огня. Хозпостройка выгорела на площади 16 квадратных метров, ее кровля сгорела и обрушилась.
Уже через полчаса на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании дачного дома.
- В результате пожара выгорела и обрушилась кровля дачного дома. В обоих случаях причина пожара и размер ущерба устанавливают специалисты. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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