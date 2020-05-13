В Орле началась сезонная борьба с минирующей молью на каштанах

13 Май 2020 2020-05-13T11:16:10+03:00

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В Орле вновь приступили к лечению каштанов в скверах и вдоль дорог. Последние годы эти деревья в областном центре страдают от опасного паразита - минирующей моли.

В 2019-м году на 500 каштанах установили феромонные ловушки и провели инсектицидные инъекции. В этом году процедуру решили повторить. В течение весны и лета будет проведено двукратное лечение деревьев (вновь 500 каштанов).

- В этом году на закупку препаратов и оплату работ выделено 450 тысяч рублей. Инсектицид уже ввели в стволы каштанов на бульваре Победы. Также пролечены будут деревья на улицах Лескова, Октябрьской и Комсомольской. Это те же каштаны, которые обрабатывали в прошлом году, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU