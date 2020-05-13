2020-05-13T10:10:22+03:00
Звезды

Скончался орловский художник Владимир Блинов

Он ушел из жизни на 73 ее году
Ольга СУПОНЕВА
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Владимир Блинов ушел из жизни на 73 ее годуВладимир Блинов ушел из жизни на 73 ее году
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Ушел из жизни известный орловский художник Владимир Блинов. Владимир Николаевич не дожил месяц до своего 73-летия.

О кончине художника сообщили в Объединенном литературном музее им. Тургенева, выразив соболезнования.

Владимир Николаевич Блинов - художник-проектант, дизайнер, живописец, график. Он родился 29 июня 1947 года в Ивановской области, учился в художественных училищах Ярославля и Ленинграда, с 1983 года - член Союза художников России, с 1987 - член Союза дизайнеров РФ.

Работа Владимира Николаевича

Работа Владимира Николаевича

В 1998-2000 годах - главный художник Орла. Обладатель наград как областного, так и всероссийского уровня.

В 2017 году Владимиру Николавевичу присвоено звание Почетного художника РФ.

Редакция "Комсомольской правды в Орле" выражает соболезнования родным и близким художника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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