2020-05-13T09:38:21+03:00
Происшествия

В пригороде Орла дама на "Митсубиши" протаранила забор

ДТП случилось на Болховском шоссе
Ольга СУПОНЕВА
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Женщина-водитель получила травмыЖенщина-водитель получила травмыФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В пригороде Орла водитель на иномарке протаранила металлический забор. Женщина получила травмы.

Авария случилась накануне, 12 мая. В одиннадцатом часу утра 31-летняя водитель ехала по Болховскому шоссе в деревне Жилина. Возле дома №108 она не совладала с управлением своим авто и врезалась в металлический забор.

Как пояснили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, уже вечером, в половине одиннадцатого, водитель сама обратилась за медицинской помощью в больницу. Госпитализация женщине не потребовалась.

Всего за прошедшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали на дорогах области 10 дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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