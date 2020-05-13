В пригороде Орла дама на "Митсубиши" протаранила забор
В пригороде Орла водитель на иномарке протаранила металлический забор. Женщина получила травмы.
Авария случилась накануне, 12 мая. В одиннадцатом часу утра 31-летняя водитель ехала по Болховскому шоссе в деревне Жилина. Возле дома №108 она не совладала с управлением своим авто и врезалась в металлический забор.
Как пояснили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, уже вечером, в половине одиннадцатого, водитель сама обратилась за медицинской помощью в больницу. Госпитализация женщине не потребовалась.
Всего за прошедшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали на дорогах области 10 дорожно-транспортных происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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