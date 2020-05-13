В Орле на 15 тысяч рублей оштрафовали нарушителя режима самоизоляции

13 Май 2020 2020-05-13T09:29:25+03:00

Мужчина вернулся из Азербайджана и решил, что положенные 14 дней сидеть дома не обязательно

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В Орле оштрафовали нарушителя режима самоизоляции. Мужчина приехал из Азербайджана и не стал находиться положенные 14 дней дома.

Режим обязательно самоизоляции в Орле действует еще с апреля месяца. Чтобы не допустить распространения вируса все, кто вернулся из-за рубежа или неблагополучных по COVID-19 регионов, обязаны провести две недели у себя дома. Это время инкубационного периода вируса. При этом согласно требованиям главного санитарного врача области, нельзя посещать ни работу, ни общественные места.

А герой этой публикации установленные правила нарушил. Кроме того, перемещался по городу он без средств индивидуальной защиты.

- Доставленный в судебное заседание гражданин Азербайджана свою вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся. Учитывая обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщает пресс-служба Северного районного суда Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU