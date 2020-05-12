2020-05-12T17:18:29+03:00
Происшествия

Молодому ливенцу грозит колония за хранение наркотиков

Парня поймали с "синтетикой"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Жителя Орловской области полицейские поймали на хранении наркотиков. Теперь 22-летнему парню из Ливенского района светит колония: возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в пригороде Ливен. В полицию поступил сигнал о том, что местный парень может быть причастен к обороту запрещенных веществ. Задержали его на на покупке: бесконтактным способом, через так называемую закладку, тот приобрел синтетический наркотик. Вес его составил 0,8 грамма.

- В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По указанной статье молодому любителю наркотиков может грозить до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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