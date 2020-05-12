2020-05-12T16:52:34+03:00
Общество

В Орле уборка снега грозит обернуться уголовным делом

Прокуратура проверила как работала "Спецавтобаза" в прошедшем зимнем сезоне
Ольга СУПОНЕВА
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Прокуратура организовала проверку зимней уборки городских улицПрокуратура организовала проверку зимней уборки городских улицФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле уборка городских улиц от снега грозит обернуться уголовным делом. Прокуратура провела проверку, материалы которой направлены в следственный комитет.

Надзорное ведомство организовало проверку после появившейся в местных сетевых изданиях материалах о несоответствии количеству реального снега убранному по документам. Как сообщает пресс-служба ведомства, в общей сложности прошлой зимой "Спецавтобазой" было подписано и оплачено 19 актов уборки, бюджету города это обошлось более чем в 24 миллиона рублей.

- Вместе с тем, установлено, что фактически указанные в актах работы МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» в полном объеме не выполнялись. Несмотря на это, акты были подписаны и оплачены, - пояснили в прокуратуре Орловской области.

Проверка продолжается, материалы ее будут направлены в следственные органы: с тем, чтобы возбудить уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями". В адрес главы горадминистрации Александра Муромского внесено представление.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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