2020-05-12T16:23:00+03:00
Общество

В Орле заблокировали сайт по продаже дипломов об образовании

Решение приняли в Заводском районном суде
Наталья Меркулова
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В Орле заблокировали сайт по продаже дипломов об образованииВ Орле заблокировали сайт по продаже дипломов об образованииФото: Архив "КП"
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В Орле по решению Заводского районного суда заблокировали сайт по продаже дипломов об образовании. Заметили незаконный ресурс сотрудники прокуратуры Троснянского района во время мониторинга сети Интернет.

Из материалов иска известно, что на сайте в свободном доступе была размещена информация о продаже дипломов об образовании. Ознакомиться предложением и заказать нужный документ мог любой желающий.

- Это противоречит закону «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, нарушен закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», так как на распространена информация, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, - пояснили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В настоящий момент решение суда исполнено и доступ к сайту ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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