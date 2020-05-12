12 Май 2020 2020-05-12T16:04:41+03:00

В Орловской области прогнозирую ветер с порывали до 20 м/с с 12 по 13 мая Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сотрудники регионального главка МЧС предупреждают орловцев об ухудшении погоды и сильных порывах ветра, местами до 15-20 м/с.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода продержится в регионе с 21 часа 12 мая по 21 час 13 мая.

Будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется ночью от +1 до +6 градусов, днем от +11 до +16 градусов. Ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем без осадков.

13 мая северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами с сильными порывами. В Орле ее сила достигнет 9-14 м/с.

- Обратите внимание, температурный режим и резкие порывы ветра могут стать причиной происшествий, будьте бдительны! – обратились к орловцам сотрудники ведомства.

Полный прогноз погоды на неделю здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU