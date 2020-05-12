В Орловской области растет число излечившихся от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T15:34:52+03:00

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Сегодня, 12 апреля, на аппаратном совещании в обладминистрации в центре внимания оказалась ситуация с распространением коронавируса. По последним данным, на сегодняшний день заражены 876 человек, смогли излечиться 262 инфицированных.

В целом же за весь период пандемии в Орловской области выявили 1148 случаев заражения.

- Несмотря на рост выявляемости инфицированных, в области растет и число выздоровевших. В этом большая заслуга орловских медиков, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье каждого жителя области, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

Однако не время терять бдительность. По мнению губернатора, хотя система здравоохранения в области нарастила свои возможности по борьбе с коронавирусом, необходимость соблюдение режима самоизоляции для людей из группы риска (пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями) и минимизации социальных контактов для всех.

С сегодняшнего дня запрещено находиться без масок и респираторов в общественном транспорте, такси, магазинах, объектах предоставления услуг и медицинских организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU