В Орле молодой грабитель отнял у прохожего беспроводные наушники
В Орле 24-летний парень попал под уголовное дело за грабеж. Он отнял на улице у прохожего беспроводные наушники.
Инцидент случился в Заводском районе. В полицию за помощью обратился мужчина с заявлением о том, что он стал жертвой грабежа. Как оказалось, неизвестный похитил у того наушники, материальный ущерб составил около двух с половиной тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и взялись за розыск возможного любителя поживиться чужим имуществом.
Вскоре им удалось его установить. К преступлению оказался причастен местный парень. Наушники он отдал на хранение своей знакомой.
- В настоящее время орловец допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По закону, молодому человеку может грозить до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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