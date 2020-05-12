В Орле молодой грабитель отнял у прохожего беспроводные наушники

12 Май 2020 2020-05-12T14:39:46+03:00

Ему светит до семи лет лишения свободы

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В Орле 24-летний парень попал под уголовное дело за грабеж. Он отнял на улице у прохожего беспроводные наушники.

Инцидент случился в Заводском районе. В полицию за помощью обратился мужчина с заявлением о том, что он стал жертвой грабежа. Как оказалось, неизвестный похитил у того наушники, материальный ущерб составил около двух с половиной тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и взялись за розыск возможного любителя поживиться чужим имуществом.

Вскоре им удалось его установить. К преступлению оказался причастен местный парень. Наушники он отдал на хранение своей знакомой.

- В настоящее время орловец допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По закону, молодому человеку может грозить до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU