Водитель внедорожника погиб в ДТП под Орлом

12 Май 2020 2020-05-12T14:29:48+03:00

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На трассе в Орловской области случилось ДТП, обернувшееся трагическим исходом. Погиб водитель внедорожника.

Все произошло в выходной день 11 мая. Утром, в восьмом часу, 55-летний мужчина ехал на иномарке "Сузуки" по дороге "Орел-Ефремов". В районе сотого километра он не справился с управлением, машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался до приезда машины скорой медицинской помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие майские выходные полицейские зарегистрировали на дорогах области 26 дороэно-транспортных происшествий, при этом 7 из них - с пострадавшими. Один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU