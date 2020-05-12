Водитель внедорожника погиб в ДТП под Орлом
На трассе в Орловской области случилось ДТП, обернувшееся трагическим исходом. Погиб водитель внедорожника.
Все произошло в выходной день 11 мая. Утром, в восьмом часу, 55-летний мужчина ехал на иномарке "Сузуки" по дороге "Орел-Ефремов". В районе сотого километра он не справился с управлением, машина опрокинулась.
- В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался до приезда машины скорой медицинской помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие майские выходные полицейские зарегистрировали на дорогах области 26 дороэно-транспортных происшествий, при этом 7 из них - с пострадавшими. Один человек погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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