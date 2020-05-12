2020-05-12T13:06:58+03:00
Общество

Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Орловской области в 2020 году

Экзамены для выпускников 11 классов будут проводиться по единому расписанию, начиная с 8 июня
Наталья Меркулова
Поделиться:
Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Орловской области в 2020 годуНазваны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Орловской области в 2020 годуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в администрации Орловской области обсудили подготовку школьников к итоговой аттестации. В этом году на этот процесс существенно повлияла пандемия короновируса.

В этом году главное условие для получения выпускниками аттестата об основном общем образовании – это успешная сдача экзамена по русскому языку и математике. Для 9 классов ОГЭ пройдет 9 июня (русский язык) и 16 июня (математика). 11 классы начнут сдавать экзамены по единому расписанию, начиная с 8 июня.

Среди предметов по выбору среди старшеклассников в этом году лидируют обществознание (его выбрали 60% выпускников), история (четверть всех выпускников), биология (24%) и физика (21%). Профильную математику будут сдавать 1653 человека.

- Всего в этом году на Орловщине более 10 тысяч выпускников 9 и 11 классов будут сдавать госэкзамены. Подготовка школьников проводится в онлайн-формате. Для проведения вебинаров предоставлено 500 точек доступа по всей области, - рассказала руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области растет число излечившихся от коронавируса
В Орле молодой грабитель отнял у прохожего беспроводные наушники
Водитель внедорожника погиб в ДТП под Орлом
В Орловской области 1280 детей-сирот стоят в очереди на получение жилья
Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Орловской области в 2020 году
Где и в каких районах Орла работают дежурные группы для дошколят
В Орловской области стартовала весенняя призывная кампания
Волонтеры привели в порядок дворы орловских ветеранов
Ставки по ипотеке от Сбербанка снижаются при регистрации сделок в электронном виде
Орловец отсудил у управляющей компании 900 тысяч рублей за отсыревшие стены
В Орле горело в двухэтажное здание на Комсомольской улице
Сбербанк предоставит целевые кредиты на зарплаты
Дом и хозпостройку тушили орловские пожарные
Пьяный орловец пытался силой заставить врачей травмпункта помочь его подруге
В Мценске пьяный водитель иномарки протаранил мопедиста без прав
Единоразовые выплаты на детей в Орле в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
На орловской дороге водитель на иномарке опрокинулась в кювет
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 11 мая
В Орловской области вновь похолодает
Для орловских медработников привезли новую партию средств индивидуальной защиты
Орловец, находящийся под надзором, попался в соседнем регионе пьяным
Четырехлетняя девочка и женщина пострадали в ДТП в Заводском районе Орла
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 10 мая
Мемориал танкистам-первогвардейцам в Орловской области обрел новый облик
В Орловской области создали электронную базу воинских захоронений
Орловцы участвуют во всероссийской акции «Поем двором»
В Орле торжественно водрузили дубликат знамени Победы
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 9 мая