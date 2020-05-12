12 Май 2020 2020-05-12T13:06:58+03:00

Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Орловской области в 2020 году Фото: Архив "КП"

Экзамены для выпускников 11 классов будут проводиться по единому расписанию, начиная с 8 июня

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Сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в администрации Орловской области обсудили подготовку школьников к итоговой аттестации. В этом году на этот процесс существенно повлияла пандемия короновируса.

В этом году главное условие для получения выпускниками аттестата об основном общем образовании – это успешная сдача экзамена по русскому языку и математике. Для 9 классов ОГЭ пройдет 9 июня (русский язык) и 16 июня (математика). 11 классы начнут сдавать экзамены по единому расписанию, начиная с 8 июня.

Среди предметов по выбору среди старшеклассников в этом году лидируют обществознание (его выбрали 60% выпускников), история (четверть всех выпускников), биология (24%) и физика (21%). Профильную математику будут сдавать 1653 человека.

- Всего в этом году на Орловщине более 10 тысяч выпускников 9 и 11 классов будут сдавать госэкзамены. Подготовка школьников проводится в онлайн-формате. Для проведения вебинаров предоставлено 500 точек доступа по всей области, - рассказала руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

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ИСТОЧНИК KP.RU