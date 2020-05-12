12 Май 2020 2020-05-12T12:29:44+03:00

Где и в каких районах Орла работают дежурные группы для дошколят Фото: Архив "КП"

«Комсомолка» делится списком детских садов, где малышей примут на время работы родителей

Изменить размер текста: A A

В Орле продолжают работать дежурные группы для дошколят, родители которых трудятся в период пандемии (Постановление Правительства области от 08.05.2020 года №287 «Перечень организаций, деятельность которых не приостановлена»). Малышей готовы принять в 18 детских садах.

В Советском районе дежурные группы работают в детских садах № 79 (улица Приборостроительная, 40), № 81 (улица Матвеева, 21), № 56 (улица Лескова, 13) и № 85 (улица Матросова, 54). Также дежурная группа есть в детском саду № 1 в микрорайоне Болховский (улица Жилинская,1).

В Заводском районе дежурные группы есть в детских садах № 23 (улица Черкасская, 83), № 87 (улица Машкарина, 16а), № 92 (улица 5-ой Орловской стрелковой дивизии, 5), № 95 (улица Емлютина,4), № 36 (улица Васильевская, 121) и № 55 (переулок Ботанический,6).

В Железнодорожном районе - детский сад № 45 (площадь Поликарпова, 4а).

В Северном районе дежурные группы работают в детских садах № 29 (улица Рощинская, 7а), № 65 (улица Маринченко,26а), № 75 (улица Металлургов,30); № 84 (улица Металлургов,46а), № 22 (Московское шоссе,141) и № 42 (Московское шоссе, 11а).

- Для того чтобы устроить своего ребенка на время работы в детский сад, нужно обратиться в одно из 18-ти дошкольных учреждений. Численность дежурных групп составляет не более 12 человек. По информации управления образования,12 мая, дежурные группы в детских садах посетили 280 дошкольников, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU