В Орловской области стартовала весенняя призывная кампания

12 Май 2020 2020-05-12T11:53:36+03:00

Изменить размер текста: A A

12 апреля в Орле стартовала весенняя призывная кампания. По заданию Западного военного округа в областном центре должны отобрать свыше 200 призывников.

Первая отправка новобранцев в войска Вооруженных Сил РФ состоится уже 19 мая. Пока же призывники проходят медицинскую комиссию в военном комиссариате города Орла на улице Маяковской, 56.

- В здании проводится комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Медкомиссия работает при строгом соблюдении социальной дистанции в три метра. Каждые два часа помещения военкомата обрабатывают дезинфицирующими средствами, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Кроме того, количество призывников, участвующих в заседании призывной комиссии, сокращено до 30 человек (раньше — 50 человек), а на входе всем измеряют температуру бесконтактным прибором.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU