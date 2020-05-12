2020-05-12T11:53:36+03:00
Общество

В Орловской области стартовала весенняя призывная кампания

Первая отправка новобранцев в армию пройдет уже 19 мая
Наталья Меркулова
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12 мая в Орловской области стартовала весенняя призывная кампания12 мая в Орловской области стартовала весенняя призывная кампанияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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12 апреля в Орле стартовала весенняя призывная кампания. По заданию Западного военного округа в областном центре должны отобрать свыше 200 призывников.

Первая отправка новобранцев в войска Вооруженных Сил РФ состоится уже 19 мая. Пока же призывники проходят медицинскую комиссию в военном комиссариате города Орла на улице Маяковской, 56.

- В здании проводится комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Медкомиссия работает при строгом соблюдении социальной дистанции в три метра. Каждые два часа помещения военкомата обрабатывают дезинфицирующими средствами, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Кроме того, количество призывников, участвующих в заседании призывной комиссии, сокращено до 30 человек (раньше — 50 человек), а на входе всем измеряют температуру бесконтактным прибором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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