2020-05-12T11:36:38+03:00
Общество

Волонтеры привели в порядок дворы орловских ветеранов

Клумбы перед домами украсили саженцы цветов и молодые деревья
Наталья Меркулова
Поделиться:
Волонтеры привели в порядок дворы орловских ветеранов. Фото: Волонтеры Победы Орловской областиВолонтеры привели в порядок дворы орловских ветеранов. Фото: Волонтеры Победы Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области продолжается акция по благоустройству дворов ветеранов. Перед домами появляются клумбы с цветами и молодые деревья. К делу подключились волонтеры из городов Мценск, Ливны, а также Мценского и Орловского районов.

Так во Мценском районе волонтеры высадили цветы, покрасили забор и покосили траву перед домом ветерана Великой Отечественной войны 96-летней Любови Коноваловой, санинструктора, служившей в армии с 1941 по 1945.

Привели в порядок и территорию возле дома амчанки Марии Самыкиной, жителя Орловского района сержанта военно-воздушных войск Алексея Кусова, а также ветерана Виктора Давыдова и труженицы тыла Валентины Бачуриной из Ливен.

- Мероприятия проходили с соблюдением необходимых мер и санитарно-эпидемиологических правил: волонтеры были обеспечены средствами индивидуальной защиты, - рассказали «КП» в региональном отделении движения «Волонтеры Победы».

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле молодой грабитель отнял у прохожего беспроводные наушники
Водитель внедорожника погиб в ДТП под Орлом
В Орловской области 1280 детей-сирот стоят в очереди на получение жилья
Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Орловской области в 2020 году
Где и в каких районах Орла работают дежурные группы для дошколят
В Орловской области стартовала весенняя призывная кампания
Волонтеры привели в порядок дворы орловских ветеранов
Ставки по ипотеке от Сбербанка снижаются при регистрации сделок в электронном виде
Орловец отсудил у управляющей компании 900 тысяч рублей за отсыревшие стены
В Орле горело в двухэтажное здание на Комсомольской улице
Сбербанк предоставит целевые кредиты на зарплаты
Дом и хозпостройку тушили орловские пожарные
Пьяный орловец пытался силой заставить врачей травмпункта помочь его подруге
В Мценске пьяный водитель иномарки протаранил мопедиста без прав
Единоразовые выплаты на детей в Орле в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
На орловской дороге водитель на иномарке опрокинулась в кювет
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 11 мая
В Орловской области вновь похолодает
Для орловских медработников привезли новую партию средств индивидуальной защиты
Орловец, находящийся под надзором, попался в соседнем регионе пьяным
Четырехлетняя девочка и женщина пострадали в ДТП в Заводском районе Орла
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 10 мая
Мемориал танкистам-первогвардейцам в Орловской области обрел новый облик
В Орловской области создали электронную базу воинских захоронений
Орловцы участвуют во всероссийской акции «Поем двором»
В Орле торжественно водрузили дубликат знамени Победы
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 9 мая