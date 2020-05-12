Волонтеры привели в порядок дворы орловских ветеранов

12 Май 2020 2020-05-12T11:36:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области продолжается акция по благоустройству дворов ветеранов. Перед домами появляются клумбы с цветами и молодые деревья. К делу подключились волонтеры из городов Мценск, Ливны, а также Мценского и Орловского районов.

Так во Мценском районе волонтеры высадили цветы, покрасили забор и покосили траву перед домом ветерана Великой Отечественной войны 96-летней Любови Коноваловой, санинструктора, служившей в армии с 1941 по 1945.

Привели в порядок и территорию возле дома амчанки Марии Самыкиной, жителя Орловского района сержанта военно-воздушных войск Алексея Кусова, а также ветерана Виктора Давыдова и труженицы тыла Валентины Бачуриной из Ливен.

- Мероприятия проходили с соблюдением необходимых мер и санитарно-эпидемиологических правил: волонтеры были обеспечены средствами индивидуальной защиты, - рассказали «КП» в региональном отделении движения «Волонтеры Победы».

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU