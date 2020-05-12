2020-05-12T11:09:18+03:00
Общество

Орловец отсудил у управляющей компании 900 тысяч рублей за отсыревшие стены

Жителю Северного района пришлось заново делать ремонт
Наталья Меркулова
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Орловец отсудил у управляющей компании 900 тысяч рублей за отсыревшие стеныОрловец отсудил у управляющей компании 900 тысяч рублей за отсыревшие стеныФото: Архив "КП"
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Житель Северного района Орла отсудил у управляющей компании 900 тысяч рублей из-за отсыревших стен в квартире. Ему пришлось заново делать ремонт и обновлять испорченные вещи.

Сначала орловец обратился с заявлением в региональное Управление Роспотребнадзора, затем рассмотрением ситуации занялись в Северном районном суде.

Как пояснили «КП» в пресс-службе Роспотребнадзора, управляющая компания выполняла своих обязанности по содержанию общего имущества дома ненадлежащим образом. В частности, межпанельных швов, которые протекли, из-за чего влага повредила отделку стен в квартире и имущество орловца.

- Согласно решению суда, в пользу владельца квартиры взыскана стоимость восстановительного ремонта, стоимость поврежденного имущества, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя, а также расходы по оценке ущерба. Кроме того, по решению суда управляющая компания обязана провести работы восстановлению герметизации стыков наружных стеновых панелей квартиры, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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