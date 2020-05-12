12 Май 2020 2020-05-12T10:11:48+03:00

11 мая в Орле горело в двухэтажное здание на Комсомольской улице Фото: Архив "КП"

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Вчера, 11 мая, в двухэтажном здании ресторана на Комсомольской улице, 50 вспыхнул огонь. Инцидент произошел в районе полседьмого вечера.

В результате пожара термические повреждения получили внешняя сторона стены рядом с вытяжной трубы дымохода, пластиковые панели обшивки стены, а в чердачном помещении обуглилась деревянная обрешетка кровли.

- Сейчас устанавливаются причины пожара и размер нанесенного ущерба. Пострадавших нет, - уточнили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU