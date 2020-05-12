2020-05-12T09:51:21+03:00
Общество

Сбербанк предоставит целевые кредиты на зарплаты

Ограничений по количеству сотрудников предприятия по новой программе нет
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк начнет работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до марта 2021.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Государство и банки продолжают работать над новыми мерами и специальными программами поддержки российского бизнеса в сложившихся условиях. Новая государственная программа отличается от предыдущей целевой «на зарплату» тем, что в этой программе нет ограничений по количеству сотрудников компании. Работающие предприятия в стране – это благополучие миллионов людей, работающих в них, и их семей. По нашим подсчетам за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 млн. По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк по нашим оценкам придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле молодой грабитель отнял у прохожего беспроводные наушники
Водитель внедорожника погиб в ДТП под Орлом
В Орловской области 1280 детей-сирот стоят в очереди на получение жилья
Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Орловской области в 2020 году
Где и в каких районах Орла работают дежурные группы для дошколят
В Орловской области стартовала весенняя призывная кампания
Волонтеры привели в порядок дворы орловских ветеранов
Ставки по ипотеке от Сбербанка снижаются при регистрации сделок в электронном виде
Орловец отсудил у управляющей компании 900 тысяч рублей за отсыревшие стены
В Орле горело в двухэтажное здание на Комсомольской улице
Сбербанк предоставит целевые кредиты на зарплаты
Дом и хозпостройку тушили орловские пожарные
Пьяный орловец пытался силой заставить врачей травмпункта помочь его подруге
В Мценске пьяный водитель иномарки протаранил мопедиста без прав
Единоразовые выплаты на детей в Орле в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
На орловской дороге водитель на иномарке опрокинулась в кювет
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 11 мая
В Орловской области вновь похолодает
Для орловских медработников привезли новую партию средств индивидуальной защиты
Орловец, находящийся под надзором, попался в соседнем регионе пьяным
Четырехлетняя девочка и женщина пострадали в ДТП в Заводском районе Орла
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 10 мая
Мемориал танкистам-первогвардейцам в Орловской области обрел новый облик
В Орловской области создали электронную базу воинских захоронений
Орловцы участвуют во всероссийской акции «Поем двором»
В Орле торжественно водрузили дубликат знамени Победы
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 9 мая