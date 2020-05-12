2020-05-12T09:48:43+03:00
Происшествия

Дом и хозпостройку тушили орловские пожарные

ЧП случилось в одной из деревень Дмитровского района в выходные
Ольга СУПОНЕВА
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Пожарные тушили дом и хозяйственную постройкуПожарные тушили дом и хозяйственную постройкуФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области за выходные дни пожарным и спасателям пришлось выезжать на ликвидацию тех или иных происшествий 34 раза. В семи случаях - тушить пожары.

Так, в ночь с 9 на 10 мая с пламенем пришлось бороться пожарным в Дмитровском районе. В первом часу ночи спасателям поступил сигнал о том, что горит дом и хозяйственная постройка в поселке Краснокалиновский.

- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля дома на площади 60 квадратных метров, дом выгорел внутри по всей площади. Хозпостройка сгорела на площади 50 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Никто не пострадал при пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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