Дом и хозпостройку тушили орловские пожарные
В Орловской области за выходные дни пожарным и спасателям пришлось выезжать на ликвидацию тех или иных происшествий 34 раза. В семи случаях - тушить пожары.
Так, в ночь с 9 на 10 мая с пламенем пришлось бороться пожарным в Дмитровском районе. В первом часу ночи спасателям поступил сигнал о том, что горит дом и хозяйственная постройка в поселке Краснокалиновский.
- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля дома на площади 60 квадратных метров, дом выгорел внутри по всей площади. Хозпостройка сгорела на площади 50 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Никто не пострадал при пожаре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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