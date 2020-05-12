2020-05-12T09:41:46+03:00
Происшествия

В Мценске пьяный водитель иномарки протаранил мопедиста без прав

Водитель двухколесного транспорта и его юный пассажир получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Два человека пострадалиДва человека пострадалиФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В городе Мценске Орловской области в выходной день, 11 мая, произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. Водитель на иномарке протаранил мопед, два человека пострадали.

Все случилось на улице Кузьмина районного центра. 62-летний мужчина, который сел за руль пьяным, ехал на автомобиле "Субару". Он не выбрал безопасной дистанции и врезался в двигавшийся впереди мопед, водитель которого не имел права управлять этим транспортом.

В итоге, как рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, мопедист и его несовершеннолетний пассажир получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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