В Мценске пьяный водитель иномарки протаранил мопедиста без прав
В городе Мценске Орловской области в выходной день, 11 мая, произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. Водитель на иномарке протаранил мопед, два человека пострадали.
Все случилось на улице Кузьмина районного центра. 62-летний мужчина, который сел за руль пьяным, ехал на автомобиле "Субару". Он не выбрал безопасной дистанции и врезался в двигавшийся впереди мопед, водитель которого не имел права управлять этим транспортом.
В итоге, как рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, мопедист и его несовершеннолетний пассажир получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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