Единоразовые выплаты на детей в Орле в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

12 Май 2020 2020-05-12T09:23:15+03:00

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Орловским семьям с детьми до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей, также как и по всей стране. О новых мерах поддержки сообщил Президент России Владимир Путин на совещании правительства по ситуации с коронавирусом.

Отдельный пакет мер господдержки коснется семей с детьми до трех лет, от трех до семи лет и детям до 16 лет. Особое внимание уделят детям, чьи родители остались без работы в период борьбы короновирусной инфекцией.

На каждого ребенка до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей, до 3-х лет - по 5 тысяч рублей в месяц (с апреля по июнь), от 3-х до 7 лет - по ½ прожиточного минимума (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 тысячи рублей на ребенка, далее – ежемесячно).

Каждому ребенку, чьи родители остались без работы, полагается по 3 тысячи в месяц.

- Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки. Основанием для выплат станет простое электронное заявление родителей или опекунов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU