На орловской дороге водитель на иномарке опрокинулась в кювет

12 Май 2020 2020-05-12T09:10:00+03:00

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В Орловской области женщина-водитель пострадала в ДТП с переворотом. Ее иномарка вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.

Авария случилась накануне, 11 мая, около трех часов дня. Легковой автомобиль марки "Хендаи" двигался по дороге Глазуновка – Малоархангельск - Колпна – Долгое. На 67 километре, в деревне Михайловка, 42-летняя водитель не совладала с управлением своим транспортным средством.

- Водитель не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU