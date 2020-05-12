На орловской дороге водитель на иномарке опрокинулась в кювет
В Орловской области женщина-водитель пострадала в ДТП с переворотом. Ее иномарка вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.
Авария случилась накануне, 11 мая, около трех часов дня. Легковой автомобиль марки "Хендаи" двигался по дороге Глазуновка – Малоархангельск - Колпна – Долгое. На 67 километре, в деревне Михайловка, 42-летняя водитель не совладала с управлением своим транспортным средством.
- Водитель не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте аварии работали полицейские и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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