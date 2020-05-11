Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 11 мая

11 Май 2020 2020-05-11T11:47:46+03:00

Рассказываем, в каких районах за последние сутки прибавилось заболевших и сколько инфицированных всего в каждом из них

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В Орловской области сегодня, 10 мая, число заразившихся коронавирусом за весь период достигло 1087 инфицированных. Выздоровело 257 человек. Рассказываем, какова география распространения заболевания по Орловщине на 11 мая 2020 года.

Всего за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявлено 64 новых случая заболевания. 24 инфицированных в город Орле, 6 - Орловский район, 8 - Новодеревеньковский район. По 4 в Болхове, Шаблыкинском и Знаменском районах. По 3 заболевших из Мценска и Мценского района, а также Хотынецкого района. 2 в Залегощенском и столько же в Кромском районах. По 1 новому случаю коронавирусной инфекции зафиксировано в Корсаково, Свердловском, Сосковском и Урицком районах.

В целом картина такая:

В Орле 415 случаев заражения коронавирусом, Мценск и Мценский район - 165, Орловский район - 114, Болховский район - 61, Урицкий - 38, Свердловский - 34, Знаменский - 35, Новодеревеньковский – 27, Покровский - 25, Новосильский - 23, Верховский и Хотынецкий – по 22.

В других муниципальных образованиях инфицированных, за весь период мониторинга, менее двух десятков: Залегощенский район – 19, Ливны и Ливенский район - 16, Шаблыкинский – 14 и Глазуновский – 12.

Менее десяти заболевших: Троснянский -9, Корсаковский и Кромской – по 8, Малорхангельский – 7, Дмитровский - 4, Должанский, Сосковский, Колпнянский и Краснозоренский – по 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU