В Орловской области вновь похолодает

11 Май 2020 2020-05-11T10:15:30+03:00

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Новая неделя мая в Орловской области стартовала с потепления и солнечной погоды, однако синоптики Госгидрометцентра прогнозируют вскоре новое похолодание и переменную облачность.

Во вторник, 12 мая, тепло еще сохранится: днем +20 градусов, ночью +12. Возможен небольшой дождь, времена облачно. Атмосферное давление 732 мм рт.ст. В этот день поднимется сильный южный ветер со скоростью 8 м/с.

В среду дневная температура опустится уже до +13, а ночью всего +4. Зато, по прогнозам синоптиков, в этот день погода ясная и без дождя. Ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В четверг, 14 мая, возможны дожди. Будет облачная и пасмурная погода. Воздух днем прогреется до +11, ночью +5 градусов тепла. Ветер немного стихнет, вновь будет дуть с южного направления со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

В пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура днем +13, ночью +4 градуса тепла. Атмосферное давление 740 мм рт.ст. Ветер северо-западный со скоростью 4 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU