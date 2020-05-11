Для орловских медработников привезли новую партию средств индивидуальной защиты

11 Май 2020 2020-05-11T09:48:17+03:00

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10 мая в Орловскую область пришла новая партия средств индивидуальной защиты. Их закупили закупили на сумму 90 миллионов рублей по контрактам напрямую с заводами-производителями.

В регион поступило 23,5 тысячи комбинезонов биозащиты, 10 тысяч высоких бахил, 5 тысяч медицинских шапочек и 4,5 тысячи респираторов FFP3. Во вторник, 12 мая, запланирована поставка еще 3,2 тысяч респираторов FFP3 и 10,2 тысяч - FFP2.

- Есть договоренность с заводом на поставку дополнительной партии респираторов в объеме 30 тысяч. Кроме того, по разнарядке Минпромторга в ближайшее время придут респираторы класса FFP2 в количестве 8,8 тысячи и 1 тысяча класса FFP3. Также до 16 мая дополнительно в регион поступят 200 тысяч медицинских масок. Распределение идет по потребностям медучреждений, - отметил губернатор Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU