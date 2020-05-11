11 Май 2020 2020-05-11T09:30:23+03:00

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Орловец, находящийся под надзором, попался в соседнем регионе пьяным. Ее привлекли к ответственности по статье об административном правонарушении «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и тут выяснилось, что находится под надзором.

По месту жительства в Дмитровском районе Орловской области участковый уполномоченный полиции выяснил, что мужчина уже дважды привлекалось к ответственности за нарушение ограничений, установленных ему судом.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений». Наказание по этой статье - штраф в размере до 60 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU