11 Май 2020 2020-05-11T09:09:45+03:00

Четырехлетняя девочка и женщина пострадали в ДТП в Заводском районе Орла Фото: СОЦСЕТИ

На дороге не разъехались водители двух отечественных легковушек

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Вечером 9 мая в Заводском районе Орла не разъехались водители двух отечественных легковушек. В итоге медицинская помощь понадобилась четырехлктней девочке и ее 32-летняя мама.

По предварительным данным известно, что 18-летний водитель автомобиле «ВАЗ -21093» по дороге-дублеру улицы Комсомольская и врезался в «ВАЗ-2115». Авария произошла в 21:20.

- В результате пассажиры «ВАЗ-2115» получили телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU