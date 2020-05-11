Четырехлетняя девочка и женщина пострадали в ДТП в Заводском районе Орла
Вечером 9 мая в Заводском районе Орла не разъехались водители двух отечественных легковушек. В итоге медицинская помощь понадобилась четырехлктней девочке и ее 32-летняя мама.
По предварительным данным известно, что 18-летний водитель автомобиле «ВАЗ -21093» по дороге-дублеру улицы Комсомольская и врезался в «ВАЗ-2115». Авария произошла в 21:20.
- В результате пассажиры «ВАЗ-2115» получили телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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