2020-05-10T11:42:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 10 мая

Рассказываем, в каких районах за последние сутки прибавилось заболевших и сколько инфицированных всего в каждом из них
Наталья Меркулова
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География распространения коронавируса в Орловской области на 10 маяГеография распространения коронавируса в Орловской области на 10 мая
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В Орловской области сегодня, 10 мая, число заразившихся коронавирусом превысило психологический порог в тысячу человек и составило 1023 инфицированных. Выздоровело 249 человек. Рассказываем, какова география распространения заболевания по Орловщине на 10 мая 2020 года.

Всего за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявлено 50 заболевших. В целом картина такая:

В Орле 391 случаев заражения коронавирусом, Мценск и Мценский район - 162, Орловский район - 108, Болховский район - 57, Урицкий - 37, Свердловский - 33, Знаменский - 31, Новосильский - 23, Покровский - 25, Верховский - 22.

В других муниципальных образованиях инфицированных, за весь период мониторинга, менее двух десятков: Новодеревеньковский и Хотынецкий – по 19, Ливны и Ливенский район - 16, Глазуновский – 12, Шаблыкинский – 10.

Менее десяти заболевших: Малорхангельский и Корсаковский по 7, Троснянский и Кромской – по 6, Дмитровский - 4, Должанский, Сосковский, Колпнянский и Краснозоренский – по 2.

Коронавирус в Орловской области на 10 мая 2020

Коронавирус в Орловской области на 10 мая 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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