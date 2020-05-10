Мемориал танкистам-первогвардейцам в Орловской области обрел новый облик

10 Май 2020 2020-05-10T10:34:02+03:00

Вблизи деревни Первый воин появились карта-схема боевых действий 1941 года и еще один памятный бюст. Фото: Портал Орловской области

Вблизи деревни Первый воин появились карта-схема боевых действий 1941 года и еще один памятный бюст

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Накануне Дня Победы в Орловской области обновили мемориальный комплекс танкистам-первогвардейцам. Вблизи деревни Первый воин в Мценском районе, где в ожесточенных боях и родилась первая советская танковая гвардия Катукова, появились гранитные плиты с архивными данными, картой-схемой боев и еще один памятный бюст.

В прошлом году на мемориале установили три танка: советский легкий танк Т-26 и два танка Т-34. Все они участвовали в боях, на их броне сохранились вмятины.

Теперь здесь появился и бюст командира первой гвардейской танковой бригады, дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова. Обновили и бюсты советских танковых асов Героев Советского Союза - Ивана Любушкина и Анатолия Рафтопулло.

- После завершения эпидемии короновируса продолжатся проектные работы по установке памятника танкистам-освободителям. Мы обязательно официально откроем мемориальный комплекс и проведем все праздничные мероприятия, - подчеркнул губернатор области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU