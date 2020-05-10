2020-05-10T09:58:04+03:00
75 лет Великой Победы

В Орловской области создали электронную базу воинских захоронений

Познакомиться с историей мемориалов может каждый желающий
Наталья Меркулова
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В Орловской области создали электронную базу воинских захороненийВ Орловской области создали электронную базу воинских захороненийФото: Наталья Меркулова
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В канун Дня Победы на Портале Орловской области появилась электронная база воинских захоронений по всем 24 районам и городам областного значения – Орел, Ливны и Мценск.

В электронной базе можно увидеть фотографии захоронения и историю его создания.

- Электронный реестр воинских захоронений создан для того, чтобы каждый желающий мог получить информацию о погибшем в годы Великой Отечественной войне родственнике, посмотреть карточку учета интересующего воинского захоронения и прочитать историческую справку о боевых действиях на территории области, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также здесь размещена электронная версия «Книги памяти Орловской области». В ней можно найти информацию о боях за конкретные населенные пункты региона (архивные данные), перечни госпиталей и медсанбатов с указанием мест и времени их нахождения на территории области в годы войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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