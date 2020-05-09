2020-05-09T18:28:27+03:00
75 лет Великой Победы

Орловцы участвуют во всероссийской акции «Поем двором»

Одними из первых к праздничному событию присоединились жители Заводского района облцентра
Наталья Меркулова
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Орловцы участвуют во всероссийской акции «Поем двором». Фото: пресс-службы администрации ОрлаОрловцы участвуют во всероссийской акции «Поем двором». Фото: пресс-службы администрации Орла
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Во второй половине дня в Орле, несмотря на проливной дождь, жители домов №13 и №15 по улице 6-ой Орловской дивизии и дома №2 по улице Узловой дали старт акции «Поем двором».

В День Победы люди открыли окна своих квартир и вместе исполнили «Катюшу», «Синий платочек» и другие легендарные песни военных лет.

- Вместе с жителями этих домов в акции поучаствовали зампредседателя горсовета Раиса Дубровская, замглавы администрации города по Заводскому району Сергей Седов и генеральный директор Орловского спортивного техникума Дмитрий Шатохин, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Орловцы участвуют во всероссийской акции «Поем двором». Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловцы участвуют во всероссийской акции «Поем двором». Фото: пресс-служба администрации города Орла

Напомним, в 19.01, после минуты молчания, участникам всероссийской акции «Окна Победы» предлагают выйти на свои балконы и всем вместе спеть песню «День Победы».

В 19.10 продолжится акция «Поем двором», а в 21.50 стартует еще одна акция – «Свет Победы». Жителям города предлагают зажечь фонарики в память о погибших в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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