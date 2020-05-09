2020-05-09T13:12:30+03:00
75 лет Великой Победы

В Орле торжественно водрузили дубликат знамени Победы

Как и много десятилетий назад символ Победы установлен на доме №5 на площади Мира
Наталья Меркулова
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В Орле торжественно водрузили дубликат знамени Победы. Фото: пресс-служба администрации городаВ Орле торжественно водрузили дубликат знамени Победы. Фото: пресс-служба администрации города
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Сегодня, 9 мая, солдаты войсковой части 03013 водрузили в Орле дубликат знамени Победы над домом №5 на площади Мира. Традиция водружать дубликат знамени в честь победы над немецко-фашистскими захватчиками имеет многолетнюю историю.

5 августа 1943 года на доме №11 по ул. Московской (теперь это домом №5 на площади Мира) в 2 часа 30 минут разведчики Василий Образцов и Иван Санько установили знамя Победы и ознаменовали полное освобождение Орла от захватчиков.

Как и много десятилетий назад символ Победы установлен на доме №5 на площади Мира. Фото: пресс-служба администрации города

Как и много десятилетий назад символ Победы установлен на доме №5 на площади Мира. Фото: пресс-служба администрации города

- В боях за город Орел особенно отличились 5-я, 129-я и 380-я стрелковые дивизии, 5-й авиакорпус дальнего действия, 1-я, 8-я и 54-я авиадивизии дальнего действия, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия, 17-я гвардейская танковая бригада. Всем этим соединениям и частям было присвоено наименование “Орловские”, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации города Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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