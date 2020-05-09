9 Май 2020 2020-05-09T12:20:55+03:00

Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 9 мая

Рассказываем, в каких районах за последние сутки прибавилось заболевших и сколько инфицированных всего в каждом из них

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В Орловской области сегодня, 9 мая, число заразившихся коронавирусом начало приближаться к тысячи и составило 973 инфицированных. Выздоровело 244 человека. Рассказываем, какова география распространения заболевания по Орловщине на 9 мая 2020 года.

Всего за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявлено 50 заболевших. В целом картина такая. В Орле 376 случаев заражения коронавирусом, Мценск и Мценский район - 157, Орловский район - 106, Болховский район - 49, Урицкий - 34, Свердловский - 31, Знаменский - 29, Новосильский - 22, Покровский - 22, Верховский - 20.

В других муниципальных образованиях инфицированных, за весь период мониторинга, менее двух десятков: Новодеревеньковский - 19, Хотынецкий - 18, Ливны и Ливенский район - 16, Глазуновский – 11, Шаблыкинский – 10.

Менее десяти заболевших: Малорхангельский и Корсаковский по 7, Троснянский - 6, Кромской - 5, Дмитровский - 4, Должанский, Сосковский и Краснозоренский – по 2, Колпнянский - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU