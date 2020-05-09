2020-05-09T11:36:54+03:00
75 лет Великой Победы

Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем Победы

Глава региона пообещал, что все юбилейные мероприятия обязательно состоятся после окончания режима самоизоляции
Наталья Меркулова
Поделиться:
Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем Победы. Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиГубернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем Победы. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 мая, губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона и поздравил с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Глава области подчеркнул, что юбилейные мероприятия обязательно состоятся после окончания режима самоизоляции, а пока есть угроза заражения нужно беречь здоровье ветеранов и всех орловцев.

- Никакие временные трудности не уменьшат в наших сердцах значимость Великой Победы. Каждая орловская семья, каждый житель области, все мы в этот святой День, как и всегда, будем с гордостью вспоминать о бессмертном подвиге народа-победителя. Мы достойно встретим юбилей Победы, проведем всё, что запланировали, и в том числе – обязательно пройдем по зову сердца в рядах Бессмертного полка, - обратился к орловцам Андрей Клычков.

Ранее губернатор поздравил орловских ветеранов по видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле торжественно водрузили дубликат знамени Победы
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 9 мая
Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем Победы
В Орле на стадионе «Динамо» появилось еще одно патриотическое граффити
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку
Рисунки маленьких орловцев пополнили виртуальную выставку Музея Победы
Губернатор Андрей Клычков поздравил орловских ветеранов по видеосвязи
В Орле началась установка топиарных фигур
Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 8 мая
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
В Орловской области 7 тысяч 183 человека остались без работы
В Орле сотрудники МЧС устроили парад для ветерана Великой Отечественной войны
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Иван Залогин: "В Орловской области прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом"
В Правительстве Орловской области есть случаи заражения коронавирусом
Орловцев приглашают на онлайн-экскурсию «Усадьба, опаленная войной»
21-летний орловец заглянул в чужой дом и оставил хозяина без дорогого планшета
В молодых микрорайонах Орла появился "Огонь Победы"
В Орловской области оштрафовали любителя попить пива на самоизоляции
Пять с половиной тысяч пожилых орловцев воспользовались помощью по доставке продуктов
В Орловской области развернут еще 100 коек для пациентов с коронавирусом
В Орловской области призывные комиссии начнут работу с 12 мая