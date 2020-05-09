Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем Победы

9 Май 2020 2020-05-09T11:36:54+03:00

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Сегодня, 9 мая, губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона и поздравил с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Глава области подчеркнул, что юбилейные мероприятия обязательно состоятся после окончания режима самоизоляции, а пока есть угроза заражения нужно беречь здоровье ветеранов и всех орловцев.

- Никакие временные трудности не уменьшат в наших сердцах значимость Великой Победы. Каждая орловская семья, каждый житель области, все мы в этот святой День, как и всегда, будем с гордостью вспоминать о бессмертном подвиге народа-победителя. Мы достойно встретим юбилей Победы, проведем всё, что запланировали, и в том числе – обязательно пройдем по зову сердца в рядах Бессмертного полка, - обратился к орловцам Андрей Клычков.

Ранее губернатор поздравил орловских ветеранов по видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU