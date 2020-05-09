Рисунки маленьких орловцев пополнили виртуальную выставку Музея Победы

9 Май 2020 2020-05-09T09:43:57+03:00

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Рисунки маленьких орловцев пополнили виртуальную выставку Красногорского филиала Музея Победы. Дошколята и ученики младших классов из Орла ребятам нарисовали мир, ради которого их прадедушки и прабабушки сражались на войне.

Виртуальная выставка уже размещена на сайте музея и посмотреть на детские рисунки может каждый желающий. После окончания режима самоизоляции они появятся и на открытой выставке.

- На страничке музея в социальной сети Facebook можно проголосовать за понравившийся рисунок. По результатам голосования одной из работ будет присужден «Приз зрительских симпатий». Имена победителей станут известны после 16 мая, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU