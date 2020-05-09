Губернатор Андрей Клычков поздравил орловских ветеранов по видеосвязи
8 мая, накануне священной даты – Дня Победы, губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил ветеранов по видеосвязи. Глава региона поблагодарил их бессмертный подвиг, совершенный ими во время Великой Отечественной войны.
На видеосвязь с главой региона пять участников войны - Тамара Михайловна Могилевцева, Георгий Никитович Титов, Виктор Андреевич Шигин, Абрам Израилович Миркин и Николай Николаевич Орлов. Присоединился к предпразничному событию и Николай Максимович Кутузов, председатель областного совета ветеранов войны.
- Вы для нас живые легенды. Вы - не только свидетели, но и творцы того грандиозного триумфа, который состоялся 75 лет назад. Потомки, безусловно, в неоплатном долгу перед вами. На вашем примере мы воспитываем молодежь, укрепляем преемственность поколений, патриотизм, чувство гордости и ответственности за нашу страну, - обратился к ветеранам Андрей Клычков.
ИСТОЧНИК KP.RU