2020-05-08T17:35:43+03:00
Общество

В Орле началась установка топиарных фигур

"Орден" занял свое месте в сквере Танкистов, "кораблик" - на Брестской улице
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле продолжается весеннее благоустройство города. Вместе с высадкой деревьев, кустарников и цветов на своих привычных местах появляются топиарные фигуры.

В сквере Танкистов, рядом с Вечным огнем, накануне установили топиарный "Орден Отечественной войны". А сегодня рабочие "Зеленстроя" устанавливали "Кораблик" на пересечении улиц Брестской и Тургенева.

- К настоящему моменту высажено около полутора тысяч деревьев. Это саженцы липы, остролистного клена и рябины на 12 улицах и в городских скверах. Также на городских клумбах высажено около 20 тысяч цветов, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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