2020-05-08T16:11:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 8 мая

Рассказываем, в каких районах за последние сутки прибавилось заболевших и сколько инфицированных всего в каждом из них
Ольга СУПОНЕВА
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Информация оперативного штаба регионаИнформация оперативного штаба региона
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В Орловской области сегодня, 8 мая, число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек и составило 923 инфицированных. Рассказываем, какова география распространения заболевания по Орловщине на 8 мая 2020 года.

Всего за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявлено 58 заболевших. Из них - в Орле - 31, в Орловском районе - 16, Глазуновском районе - 4, в Покровском - 3, Мценском - 3, Тоснянском - 1.

В целом картина такая. В Орле 349 случаев заражения коронавирусом,Мценск и Мценский район - 157, Орловский район - 95, Болховский район - 49, Урицкий - 34, Свердловский - 29, Знаменский - 29, Новосильский - 22, Покровский - 21, Верховский - 20.

В других муниципальных образованиях инфицированных, за весь период мониторинга, менее двух десятков: Новодеревеньковский - 19, Хотынецкий - 17, Ливны и Ливенский район - 12, Глазуновский - 11. Менее десяти: Шаблыкинский - 9, Малорхангельский и Корсаковский по 7, Троснянский - 6, Кромской - 4, Дмитровский - 3, Должанский и Сосковский по 2, Краснозоренский и Колпнянский - по 1.

Выздоровевших за все время 211 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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