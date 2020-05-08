Коронавирус в Орловской области: какова география распространения болезни на 8 мая
В Орловской области сегодня, 8 мая, число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек и составило 923 инфицированных. Рассказываем, какова география распространения заболевания по Орловщине на 8 мая 2020 года.
Всего за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявлено 58 заболевших. Из них - в Орле - 31, в Орловском районе - 16, Глазуновском районе - 4, в Покровском - 3, Мценском - 3, Тоснянском - 1.
В целом картина такая. В Орле 349 случаев заражения коронавирусом,Мценск и Мценский район - 157, Орловский район - 95, Болховский район - 49, Урицкий - 34, Свердловский - 29, Знаменский - 29, Новосильский - 22, Покровский - 21, Верховский - 20.
В других муниципальных образованиях инфицированных, за весь период мониторинга, менее двух десятков: Новодеревеньковский - 19, Хотынецкий - 17, Ливны и Ливенский район - 12, Глазуновский - 11. Менее десяти: Шаблыкинский - 9, Малорхангельский и Корсаковский по 7, Троснянский - 6, Кромской - 4, Дмитровский - 3, Должанский и Сосковский по 2, Краснозоренский и Колпнянский - по 1.
Выздоровевших за все время 211 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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