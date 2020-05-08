В Орловской области 7 тысяч 183 человека остались без работы

8 Май 2020 2020-05-08T15:32:12+03:00

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В Орловской области центры занятости перешли на дистанционный режим работы. С 9 апреля они принимают заявления от людей потерявших работу только в удаленном режиме через портал «Работа в России» или Госуслуги.

Если 9 апреля официально было зарегистрировано 3008 безработных, по данным на 8 мая уже 7183 человек. За месяц с заявлениями о постановке на учет обратились 5440 жителей региона.

- Прирост за сутки – 157 человек. За период мониторинга признаны безработными 2538 человек. Также проходит мониторинг работников, перешедших на удаленную работу. Таких 6528 человек. Еще 27 работников оформили отпуска без сохранения заработной платы, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, согласно указу Президента, люди, потерявшие работу после 1 марта 2020 года и официально вставшие на учет по безработице, будут получать максимальное ежемесячное пособие в размере МРОТ – 12130 рублей с апреля по июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU