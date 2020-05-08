8 Май 2020 2020-05-08T14:45:33+03:00

97-летний Александр Данилович Безкровный приветствовал участников праздника со своего балкона. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

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Сегодня, накануне Дня Победы, сотрудники МЧС устроили в Орле парад для ветерана Великой Отечественной войны и почетного члена Совета ветеранов МЧС Орловской области Александра Даниловича Безкровного.

Праздничное действо развернулось прямо во дворе перед окнами ветерана. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

Праздничное действо развернулось прямо во дворе перед окнами ветерана. На площадку перед домом выехал автомобиль с большим экраном, на котором для Александра Даниловича показали поздравительные видеоролики, зазвучали легендарные советские песни военных лет.

Ровно в 11 часов 97-летний ветеран вышел на балкон в парадном мундире и дал старт параду парадного расчета сотрудников МЧС под звуки строевого марша и музыкальное выступление Андрея Хомякова, начальника караула пожарно-спасательной части № 27 Мценского района.

В Орле сотрудники МЧС устроили парад для ветерана Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

Затем Александру Даниловичу передали поздравления от Министра МЧС России и вручили медаль ведомства «За содружество во имя спасения».

- Наш «дед», как с любовью и уважением мы называем Александра Даниловича, все еще очень энергичный человек, хотя за его плечами серьезный жизненный багаж. Общаться с ним всегда большое удовольствие. Он помнит все до мелочей и может подробно рассказать о разных этапах своей службы, - говорят сотрудники регионального ГУ МЧС России.

ЗНАЙ!

Александру Даниловичу вручили медаль ведомства «За содружество во имя спасения». Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

Александр Данилович Безкровный родился 12 декабря 1922 года в Сумской области. 12 июня 1941 года был призван в армию, участвовал в Битве за Москву.

В 1974 году уволен в запас и переехал в город Орел, где с 1983 по 1991 года работал в Штабе гражданской обороны области.

ИСТОЧНИК KP.RU