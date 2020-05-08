2020-05-08T13:16:20+03:00
Общество

К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд

Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, будет направлен в Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
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К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает новый вклад «Помню. Горжусь» и удваивает благотворительные отчисления в фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

С 8 по 31 мая 2020 года клиенты банка смогут открыть специальный вклад «Помню. Горжусь» по ставке 4,7% годовых. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Благотворительный Фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Банк прогнозирует, что со своей стороны, таким образом, перечислит Фонд не менее 100 миллионов рублей. Эта акция направлена на формирование новой благотворительной традиции по оказанию адресной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна.

Минимальный размер вклада составляет 50 000 рублей, максимальный неограничен. Срок размещения средств — 6 месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» ПАО Сбербанк:

«Специальные вклады ко Дню Победы — добрая традиция Сбербанка. В этом году нас ждет особая, юбилейная дата. И задача нашего вклада "Помню. Горжусь" — не только дать нашим клиентам возможность безопасно разместить свои средства по повышенной ставке, но и помочь ветеранам. Эту задачу отлично решает наш надежный партнер — фонд "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ", который адресно помогает участникам боевых действий сохранять жизнь и здоровье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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