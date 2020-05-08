Иван Залогин: "В Орловской области прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом"

8 Май 2020 2020-05-08T12:18:58+03:00

О ситуации с распространением COVID-19 в регионе глава облздрава рассказал в ходе онлайн-брифинга

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В Орловской области прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом, ссылаясь на мнение эпидемиологов, сообщил сегодня глава регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга.

По словам руководителя облздрава, многие орловцы очень халатно относятся к режиму самоизоляции, соблюдению предписанных санитарно-эпидемиологических правил и ситуации в целом.

- Не всегда люди проявляют бдительность. Приезжают, заражают членов своих семей, те идут в коллективы. Это чревато массовыми всплесками. Несмотря на труд медработников, сотрудников которые работают на въездных постах, вокзалах, несут другую вахту..Прошу сохранять режим изоляции, не пренебрегать мерами осторожности: носить перчатки и маски, мыть руки с мылом, не трогать лицо. Нам всем предстоит научиться с этим жить дальше, - отметил Иван Залогин.

Чиновник попросил жителей региона относиться к ситуации ответственнее.

На сегодняшний день в Орловской области уже более 900 человек заразились коронавирусом. Выздоровевших за весь период наблюдения более 200 человек.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU