2020-05-08T12:02:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Правительстве Орловской области есть случаи заражения коронавирусом

Контактировавшие с инфицированными направлены на самоизоляцию
Ольга СУПОНЕВА
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Среди служащих областной администрации есть заразившиеся коронавирусомСреди служащих областной администрации есть заразившиеся коронавирусомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В правительстве Орловской области есть случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

- Сейчас поступает много вопросов по факту заражения коронавирусной инфекцией сотрудников областной Администрации. Действительно, среди госслужащих, в том числе среди членов регионального Правительства выявлены заболевшие COVID-19, - написал Лежнев в своей официальном телеграм-канале.

Советник главы региона отметил, что все необходимые анализы проведены, контактная группа выявлена, контактировавшие с инфицированными отправлены на самоизоляцию. Все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, также, проводятся.

- Губернатор находится на своем рабочем месте. Органы власти продолжают выполнять свои функции, - отметил Сергей Лежнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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