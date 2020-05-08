Орловцев приглашают на онлайн-экскурсию «Усадьба, опаленная войной»

8 Май 2020 2020-05-08T11:43:43+03:00

Опытные музейщики расскажут и покажут, что происходило в Спасском-Лутовиново во время Великой Отечественной

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Накануне Дня Победы сотрудники музея-заповедника Спасское-Лутовиново запустили в соцсетях онлайн-проект «Усадьба, опаленная войной». Всех желающих приглашают на экскурсию по знаменитой усадьбе писателя Ивана Тургенева времен Великой Отечественной войны и оккупации.

Проект основан на документах из фондов Орловского музея Тургенева, музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», на воспоминаниях ветеранов, музейных работников и жителей села.

В коротких 4-х минутных видеороликах участники экскурсии смогут узнать, что представляло собой родовое гнездо писателя началу Великой Отечественной, каким планам не суждено было осуществиться, как проходило спасение коллекции и о подвиг работников музея Тургенева.

- Кроме того, участникам виртуальной экскурсии расскажут, что творили фашисты в селе и в усадьбе Тургенева, и что предпринимали наши войска и партизаны, чтобы выбить немцев с родины писателя, - рассказали «КП» в пресс-службе музея-заповедника.

Экскурсию проводят хранитель музейных предметов Екатерина Корыстова, экскурсоводы Роман Ермаков и Светлана Молоканова.

Присоединиться к проекту можно в официальной группе «Спасского-Лутовиново» в соцсетях https://vk.com/spasskoye .

ИСТОЧНИК KP.RU