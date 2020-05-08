21-летний орловец заглянул в чужой дом и оставил хозяина без дорогого планшета
Орловские полицейские раскрыли кражу планшетного компьютера жителя города Мценск. После недельного отсутствия дома, он не нашел свой планшетный компьютер и обратился в полицию.
Вскоре выяснилось пропажа – дело рук 21-летнего местного жителя. Имя воришки выяснили всего за несколько дежурных суток.
Оперативники нагрянули в дом предполагаемого похитителя, где и нашли пропавший планшетный компьютер стоимостью 5 тысяч 500 рублей. Молодой человек не стал отпираться и признался, что причастен к краже.
- В отношении жителя Мценского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время похищенное имущество изъято, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU