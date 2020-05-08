8 Май 2020 2020-05-08T10:54:20+03:00

21-летний орловец заглянул в чужой дом и оставил хозяина без дорогого планшета Фото: Архив "КП"

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Орловские полицейские раскрыли кражу планшетного компьютера жителя города Мценск. После недельного отсутствия дома, он не нашел свой планшетный компьютер и обратился в полицию.

Вскоре выяснилось пропажа – дело рук 21-летнего местного жителя. Имя воришки выяснили всего за несколько дежурных суток.

Оперативники нагрянули в дом предполагаемого похитителя, где и нашли пропавший планшетный компьютер стоимостью 5 тысяч 500 рублей. Молодой человек не стал отпираться и признался, что причастен к краже.

- В отношении жителя Мценского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время похищенное имущество изъято, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU