2020-05-08T10:20:16+03:00
75 лет Великой Победы

В молодых микрорайонах Орла появился "Огонь Победы"

Инсталляции к празднику установили в Зареченском и Болховском
Ольга СУПОНЕВА
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Инсталляция символизирует Вечный огоньИнсталляция символизирует Вечный огонь
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В молодых микрорайонах Орла появился "Огонь Победы". Праздничные инсталляции к 9 мая украсили Болховский и Зареченский районы.

В нынешнем году праздник пройдет в непривычном формате из-за коронавируса. Однако орловцы, как могут, выражают свою благодарность Ветеранам и труженикам тыла.

- Развевающиеся красные и рыжие флаги создают очертания пламени вечного огня и символизируют победу советской армии в Великой Отечественной войне. Символы победы сплоченного народа остаются актуальными и сейчас, когда человечество столкнулось с новой угрозой, спустя 75 лет после победы над фашизмом, - отмечают в управляющей компании "Орелжилэксплуатация", установившей инсталляции в молодых районах.

Отметим, что орловцы и сами не обходят стороной праздник: многие украшают окна своих жилищ рисунками, посвященными Победе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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