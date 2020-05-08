8 Май 2020 2020-05-08T09:52:46+03:00

Мужчину оштрафовали за распитие спиртного в общественном месте и в период самоизоляции Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орловской области оштрафовали любителя попить пива на самоизоляции. Мужчина из города Болхова решил расслабиться со спиртным в общественным месте районного центра, за что и нарвался на штраф.

Напомним, еще с 19 марта в регионе действует режим повышенной готовности, а также введен режим самоизоляции, четко регламентирующий - по каким поводам можно выходить из дома, а по каким нет. "Выпить пива" к числу уважительных причин, конечно, не относится.

Так что на мужчину составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях с длинным названием "Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации".

Кроме того, протокол составлен был и за распитие спиртного в общественных местах. Свою вину мужчина признал. Как пояснили в Болховском районном суде, штраф составит 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU