2020-05-08T09:52:46+03:00
Общество

В Орловской области оштрафовали любителя попить пива на самоизоляции

Инцидент произошел в городе Болхове
Ольга СУПОНЕВА
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Мужчину оштрафовали за распитие спиртного в общественном месте и в период самоизоляцииМужчину оштрафовали за распитие спиртного в общественном месте и в период самоизоляцииФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области оштрафовали любителя попить пива на самоизоляции. Мужчина из города Болхова решил расслабиться со спиртным в общественным месте районного центра, за что и нарвался на штраф.

Напомним, еще с 19 марта в регионе действует режим повышенной готовности, а также введен режим самоизоляции, четко регламентирующий - по каким поводам можно выходить из дома, а по каким нет. "Выпить пива" к числу уважительных причин, конечно, не относится.

Так что на мужчину составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях с длинным названием "Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации".

Кроме того, протокол составлен был и за распитие спиртного в общественных местах. Свою вину мужчина признал. Как пояснили в Болховском районном суде, штраф составит 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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